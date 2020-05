Siracusa, il 13 maggio scade il termine per accedere a contributi per gli affitti

Scade tra 8 giorni, il 13 maggio, il termine per presentare istanza per accedere al contributo per l’affitto previsto dalla Regione Siciliana.

“I fondi a disposizione – ha ricordato il responsabile del Sicet Siracusa, Lino Orlando – ammontano a 7,5 milioni di euro. È un aiuto economico considerevole in questo momento di grave crisi economica accentuata dall’emergenza sanitaria e consentirà di destinare aiuti che varieranno da 1200 sino a 1800 euro.

Come sindacato degli inquilini – continua Orlando – abbiamo richiesto con forza questi provvedimenti perché necessari a ridare ossigeno a tante famiglie e garantire, in questo modo, il diritto alla casa. Le incertezze economiche di questo momento non possono limitare questo diritto. Per questo, come sindacato degli inquilini, ci siamo rivolti anche al Governo nazionale perché lavori sul rifinanziamento della propria quota. In questo modo si potrebbero estendere i contributi ai prossimi anni".