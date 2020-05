Canicattini Bagni, distribuzione di mascherine a tutti i nuclei familiari

Saranno distribuite già da oggi, martedì 5 Maggio, a tutti i nuclei familiari di Canicattini Bagni, le mascherine chirurgiche messe a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civile in tutto il territorio nazionale.

A consegnarle casa per casa sono i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile che si sono messi a disposizione.

Dal sindaco Marilena Miceli ringraziamenti ai volontari così come a tutti coloro che hanno effettuato donazioni.

Consegnato ai Comuni, sempre da parte del Dipartimento regionale di protezione civile, igienizzante realizzato dal Laboratorio Farmaceutico dell’Università di Catania.