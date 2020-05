Augusta, Coronavirus: altri 4 guariti in città, 6 in tutto

"Si sono negativizzati altri 4 pazienti". A dare l'annuncio della guarigione di sei pazienti affetti da Covid 19 la sindaca di Augusta, Cettina Di Pietro sui social.

Nei giorni scorsi, era stata proprio lei ad annunciare la guarigione di due persone, portando il bilancio a ben sei pazienti guariti.

In città però rimangono ancora 6 positivi, di cui 3 ricoverati in Ospedale e 3 in isolamento domiciliare.

Nei prossimi giorni, continua Di Pietro, saranno distribuite mascherine ai cittadini, una per famiglia, in modo da poter affrontare al meglio la Fase due