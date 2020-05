Siracusa, Cna: "Necessaria la solidarietà per attività produttive, imprese e artigiani"

Acquistare più dispositivi tecnologici per le scuole in modo da incentivare la didattica a distanza. La richiesta è stata messa nero su bianco da Cna Siracusa in una lettera inviata ai dirigenti scolastici degli istituti della provincia di Siracusa.

Non solo, ma il Coronavirus ha demolito la vecchia economia. "Gli imprenditori in generale ed in particolari delle piccole e medie imprese - si legge in una nota della Cna - sono preoccupati per il futuro delle loro aziende, dei loro dipendenti che sono una risorsa e con i quali si crea un rapporto familiare, ben sapendo che la riapertura, quando avverrà, non coinciderà con l’avvio delle attività ma che occorrerà del tempo prima che si ritorni a regime ai fini del fatturato e del conseguente mantenimento dei posti occupazionali".

Cna vorrebbe lanciare una iniziativa di “solidarietà per attività produttive in genere” invitando e sensibilizzando gli Enti pubblici territoriali, le Istituzioni scolastici ad investire nel proprio territorio nel rispetto delle norme. "Ciò potrebbe diventare anche per i cittadini uno stimolo per guardare con più attenzione alle attività di vicinato quasi a creare un effetto di “economia circolante del territorio” per far sì tutti possano ripartire" - conclude Cna.