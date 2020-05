Noto, calci e pugni a tre ragazzi: denunciato un 17enne

Dovrà rispondere di lesioni personali e danneggiamento un 17enne di Noto che è stato denunciato alla Procura dei Minori di Catania.

Nella serata del 18 ottobre scorso, finite le prove musicali in uno studio privato di via Salandra, tre minori stavano tornando verso casa quando, giunti in via Mandalà, sono stati aggrediti con una scusa banale, da due ragazzi, uno dei quali è stato denunciato. Per loro calci e pugni e il danneggiamento degli strumenti musicali.