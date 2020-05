Avola, il sindaco Cannata lancia l'hashtag #iosonoresponsabile per la fase due

Il sindaco di Avola, Luca Cannata, lancia il nuovo hashtag per la fase 2: #iosonoresponsabile.

Da domani inizierà la distribuzione di mascherine chirurgiche ad opera della Croce Rossa e dei Vigili urbani. A partire da ieri è stata notata una grande affluenza in tutte le città d'Italia e code perfino al cimitero di Avola e al CCR “Abbiamo fatto grandi sforzi ma non possiamo buttare i sacrifici fatti in questi giorni, dobbiamo stare attenti e muoverci per gradualità”. Anche perché ieri è stato riscontrato un nuovo positivo proprio ad Avola.