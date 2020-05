Priolo, contributo per le attività commerciali: pubblicato il bando

ll Comune di Priolo ha pubblicato il bando sulla concessione di contributi alle attività che hanno subito ripercussioni economiche a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Le istanze - ha fatto sapere il sindaco, Pippo Gianni - potranno essere presentate entro il 19 maggio. Potranno richiedere il contributo: attività commerciali, bar, ristoranti, paninoteche e pizzerie, attività artigianali, acconciatori, estetiste, palestre regolarmente autorizzate, partite IVA con reddito dichiarato non superiore a 35.000 euro, con sede sociale e operativa nel territorio di Priolo Gargallo..

Alle attività artigiane e del settore non alimentare con locali in affitto, ad oggi chiuse saranno assegnati 1.500 euro; 1.000 euro ai gestori di attività artigiane e del settore non alimentare, proprietari del locale; 750 euro alle attività di ristorazione che effettuano il servizio a domicilio. Per quanto riguarda le partite IVA, sarà erogato un contributo di 1.500 a coloro che pagano l’affitto del locale, 1.000 euro ai proprietari.

I moduli per presentare istanza potranno essere scaricati dal sito del Comune e inoltrati all'indirizzo di posta elettronica: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it oppure all’ufficio Protocollo del Comune.