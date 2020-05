Lentini, intervento dei vigili del fuoco per la presenza di uno sciame di api

Vigili del fuoco al lavoro oggi pomeriggio a Lentini per la presenza di imenotteri aculeati (vespe, api, calabroni). Per questo intervento si è reso necessario l'utilizzo dell'autoscala.

Anche se di regola questo tipo di interventi non rientra tra i loro compiti istituzionali, i vigili del fuoco accorrono nei casi in cui sussiste un reale pericolo per l’incolumità delle persone, come quando ad esempio è impossibile isolamento dei locali all’interno dei quali insistono sciami di insetti, o l'allontanamento delle persone vulnerabili, o per le dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi, situazioni di rischio o di difficoltà di accesso ai siti infestati, richieste da parte di servizi preposti alla disinfestazione nei casi in cui siano necessari strumenti e mezzi in dotazione e in tutti quei casi in cui l’intervento assume le caratteristiche di soccorso tecnico urgente.