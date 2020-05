Musumeci dà il via libera al rientro dei fuori sede in Sicilia

Consentito il rientro dei fuorisede in Sicilia. In un video il presidente Musumeci dice: "Possono rientrare anche coloro che si vogliono ricongiungere con le proprie famiglie. E per farlo devono rispettare le solite regole, cioè la verifica al momento dello sbarco e poi la quarantena".

Da qui la richiesta a Roma di raddoppiare i collegamenti aerei. "Abbiamo chiesto al ministero dei Trasporti di portare i voli da Roma per Palermo e Catania da 2 a 4 - dice - sperando che l'Alitalia non si abbandoni a speculazioni, perché mi risulta che il costo dei voli negli ultimi giorni sia assolutamente inaccettabile. Al tempo stesso manteniamo la corsa del treno da Roma a Messina, e per quanto riguarda lo Stretto invece chiediamo di passare dalle attuali 5 corse a 8 corse".