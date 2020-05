Siracusa, cassa integrazione in deroga: Zappulla (Art1) "Troppi ritardi"

"Sono 3.778 i decreti di cassa integrazione autorizzati dalla Regione siciliana e su 4.022 pratiche completate dalla regione i decreti autorizzati dall'Inps sono 3.778, con 9.666 lavoratori interessati. Pochissimi in rapporto alle esigenze e al numero dei lavoratori che attendono i benefici della Cassa integrazione in deroga".

Questo quanto scrive in una nota Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo uno in Sicilia

"Stiamo parlando – continua Zapulla - di più di 39 mila pratiche per quasi 150 mila lavoratori e lavoratrici coinvolte. Con questo ritmo ci saranno decine di migliaia di persone che dovranno attendere settimane se non qualche mese. Non si possono scaricare – conclude Zappulla - sui lavoratori e le loro famiglie le difficoltà e i ritardi organizzativi e tecnologici della regione siciliana. Il governo regionale e i suoi dirigenti si diano una mossa, seria e urgente".