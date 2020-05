Minacce di morte all'assessore Razza, nella lettera arrivata all'assessorato si parla anche del "processo di distruzione" del Trigona di Noto

Minacce di morte sono arrivate scritte nero su bianco, su una lettera indirizzata all'assessore alla Sanità della Regione Siciliana, Ruggero Razza, il quale è stato sottoposto a vigilanza da parte del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della prefettura di Catania.

I fatti risalgono al 14 aprile scorso, ma la notizia è trapelata solo oggi. La missiva è arrivata a Palermo, nella sede dell'assessorato

"Assessore ci auguriamo di vero cuore che non prenda alla leggera questo scritto - si legge nella lettera - altrimenti la aspetta una bella bara, peccato perché lei è molto giovane. Ma vivere sta solo a lei...". Nella missiva si parla anche del "processo di distruzione" avviato nei confronti dell'ospedale di Noto (Sr). Accertamenti sono in corso su un danno alla rete idrica al nosocomio di Avola (Sr). Su quest'ultimo episodio indagata la Procura di Siracusa.

Razza ha sporto denuncia. La lettera fa seguito ad alcuni danneggiamenti subiti dall’assessore alla sua auto privata. Anche in questo caso gli episodi sono stati denunciati.

"La piena e convinta solidarietà mia e di tutto il governo regionale all’assessore Ruggero Razza per la ignobile minaccia subìta. - dice Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana - Se qualcuno pensa, con questi metodi, di frenare l’azione di riordino e di bonifica portata avanti da Razza nel mondo sanitario siciliano ha sbagliato tempo e obiettivo. Spero tanto che gli inquirenti possano fare presto chiarezza sulla identità di questi vili e pavidi personaggi".

"Piena solidarietà all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e ferma condanna per le ignobili minacce rivoltegli in maniera così vile" - così i segretari generali territoriali di Cgil e Cisl, Roberto Alosi e Vera Carasi, e il Commissario straordinario della Uil territoriale, Luisella Lionti.

"Niente può mai giustificare il codardo ricorso alla violenza, neppure quella verbale – continuano i tre segretari – La civiltà e la compostezza di una intera comunità, quella di Noto, non possono essere messe in discussione da qualcuno che ricorre alla minaccia per delegittimare le istituzioni e alimentare tensioni e paure. Il sindacato condanna in maniera ferma e decisa quanto accaduto – concludono Alosi, Carasi e Lionti – auspicando che ben presto le forze dell’ordine possano identificare l’autore di tutto questo. Il dialogo civile e democratico, il confronto che guarda alla soluzione dei problemi e al bene comune, non verranno mai messi in discussione da chi utilizza le minacce contro i rappresentanti delle istituzioni".