Siracusa, Confcommercio chiede di avviare Fase 2 anche nel comparto Nautico, crocieristico e yachting

E' il settore del turismo quello più colpito in Sicilia dalla Pandemia.

Confcommercio Siracusa per mezzo del presidente delle Attività Portuali, Francesco Diana, agente marittimo, intende rivolgersi al Governatore Musumeci per stimolare l’avvio di una Fase 2 anche nel comparto Nautico, crocieristico e yachting, che rischia un vero e proprio collasso, vanificando il lavoro svolto negli ultimi anni.

Confcommercio chiede quindi al presidente Musumeci di attivarsi sia a livello regionale che nazionale. Confcommercio chiede di preparare un piano per rendere appena possibile fruibili dai grandi Yacht i nostri porti, magari dedicando loro degli spazi sicuri e sanificati, consentirebbe un rilancio di questo settore, che è estremamente flessibile e dunque risponderebbe immediatamente alla riapertura con il segno positivo al quale ci ha abituati.