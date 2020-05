Lentini, corona d'alloro per commemorare le guardie Carmelo Rao e Salvatore Reina

Sono state commemorate questa mattina le Guardie di Polizia Carmelo Rao e Salvatore Reina, entrambi in servizio al Commissariato di Lentini che, nella mattinata del 4 maggio del 1965, furono uccisi nell’adempimento del proprio dovere.

Una corona di alloro è stata deposta davanti la lapide di Via Lisso. La cerimonia si è svolta in maniera strettamente privata e riservata.

L’uccisione delle due Guardie, entrambi trentaduenni, è ancora oggi ricordata a Lentini sempre con affetto e commozione.