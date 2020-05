Divieto di rientro per i siciliani fuori regione, Spada: "Inaccettabile"

La Regione sicilia si è lavata le mani sulla questione studenti e lavoratori fuori sede.

A dirlo è Tiziano Spada, coordinatore provinciale di Italia Viva Siracusa insieme ad Alessandra Furnari, a proposito della decisione assunta dal Governo regionale di impedire il rientro dei siciliani momentaneamente fuori regione anche nel corso della cosiddetta “Fase 2”, iniziata ufficialmente oggi.

“Quella che si manifesta plasticamente è l’inadeguatezza di questo Governo regionale – continua Spada – Siamo ancora in tempo per intervenire e far cessare questa palese ingiustizia – conclude il coordinatore provinciale di Italia Viva Siracusa – Musumeci si ravveda e autorizzi i rientri con tutte le necessarie procedure di sicurezza, ripristinando così lo Stato di Diritto e i valori costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini”.