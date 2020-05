Siracusa, riaprono il mercato del mercoledì e quello del contadino alla Pizzuta

Riprendono l'attività questa settimana il mercato del mercoledì e quello del contadino di piazza Ernesto Cosenza, alla Pizzuta.

Mercoledì riprenderà l'attività, sul lato della chiesa S. Metodio, solo per la vendita di prodotti alimentari. Sabato quello del contadino.

La riapertura delle due aree mercatali, è stata disposta con un’ordinanza a firma del sindaco Francesco Italia.

Rimangono chiusi i mercati della domenica che si tengono in piazza Santa Lucia e in Ortigia.

“L’amministrazione comunale – diihiara l’assessore alle Attività produttive, Cosimo Burti - ha da sempre mostrato particolare attenzione per il settore mercatale dando sin dall’inizio un forte e concreto segnale di vicinanza, non interrompendo l’attività per il settore alimentare sui due mercati rionali di via Giarre e via De Benedictis e quello settimanale del contadino che si svolge tutti i venerdì in piazza Adda. Gli uffici - ha ancora detto l’assessore Burti – sono già a lavoro, per programmare sin da subito, i nuovi schemi di riapertura delle realtà non ancora riavviate, compreso il settore non alimentare che fino adesso è stato oggetto di maggiori restrizioni. Appena usciranno le nuove disposizioni del governo nazionale e regionale, l’assessorato alle Attività produttive sarà pronto a garantire la ripresa dei mercati nella loro interezza, garantendo sia agli operatori che agli utenti il rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica”.