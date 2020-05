Siracusa, Fase 2: controlli della Polizia municipale alla stazione ferroviaria e al capolinea degli autobus con termoscanner e registrazione degli arrivi

La fase 2 dell'emergenza coronavirus ha consentito di riattivare il trasporto pubblico e la mobilità all'interno della regione, seppur sempre nel rispetto delle regole del distanziamento sociale.

Da questa mattina a Siracusa pattuglie della Polizia municipale presidiano la stazione ferroviaria e il capolinea degli autobus per monitorare l'arrivo di passeggeri.

In entrambi i casi tutti coloro che arrivano nel capoluogo sono sottoposti a controllo della temperatura con il termoscanner; viene verificata l'autocertificazione e tutti sono registrati con l'indicazione del luogo in cui effettueranno la quarantena. Se per qualcuno la temperatura corporea dovesse superare i 37,5°, scatterà anche la segnalazione all'Asp.

Di buon mattino li sindaco, Francesco Italia ha personalmente monitorato la situazione recandosi sia alla stazione che al capolinea degli autobus.