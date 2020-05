Siracusa e provincia, ieri ancora sanzioni per chi non rispetta il contenimento sanitario

Ancora sanzioni, nella giornata di ieri (ancora nella fase 1), sono state elevate dai Carabinieri a Siracusa, Cassibile, Solarino, Priolo Gargallo, Belvedere, Carlentini, Villasmundo, Melilli, Lentini, Augusta e Rosolini.

A bordo della sua auto è stato sanzionato un uomo che si era recato in un comune limitrofo per acquistare un panino. Un 28enne è stato inoltre fermato e sanzionato perché stava circolando in sella alla sua motocicletta. Ed infine un uomo è stato sanzionato, ma lui ha cercato di giustificarsi dicendo che stava facendo passeggiare il cane

Infine, a Rosolini è stato sanzionato un 23enne che al momento del controllo ha cercato di giustificare l’uscita con la voglia di voler fare una passeggiata.

Come si ricorda, da oggi si entra nella Fase 2. Per cui è consentito uscire di casa per far visita ai congiunti - senza tuttavia uscire dal territorio della regione - e fare sport, rispettando comunque le distanze sociali. Le vigenti disposizioni di legge prevedono per i contravventori sanzioni da € 400,00 a € 3000,00,