Siracusa, riaperto il cimitero: 2 navette per raggiungere ogni zona

Il cimitero di Siracusa ha riaperto da questa mattina ai visitatori.

Come prevede l'ordinanza del sindaco, Francesco Italia, si può entrare per il momento solo in ordine alfabetico. Si può entrare solo dal primo cancello e per raggiungere le varie zone del camposanto, sono a disposizione due navette sulle quali al massimo per ogni viaggio possono accedere 4 persone.

Sul posto si è recato il sindaco per verificare che tutto procede regolarmente.

Hanno riaperto anche i rivenditori di fiori e tutti sono attrezzai di mascherine e guanti.