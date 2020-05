Siracusa protagonista: "La città esclusa dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza"

Siracusa esclusa dal Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Vincenzo Salerno, i quali spiegano che

la Regione ha distribuito 10.168.240,99 euro a 7 province siciliane: Trapani €. 1.525.560,00; Ragusa €. 576.840,00; Palermo €. 1.538.709,19; Messina €. 1.634.880,00; Catania €.2.861.640,00; Caltanissetta €.962.400,00; Agrigento €.1.068.240,00.

"Non possiamo non contestare l’azione intrapresa dalla Regione che di fatto opera una insopportabile ed ingiusta sperequazione fra i disabili siciliani" - dicono i due