Catania, droga e armi: 25 arresti

Arrestate dalla Guardia di finanza di Catania 25 persone vicine a Cosa nostra,che trafficavano cocaina,marijuana,hashish e crack.

Carcere per 21 di loro, domiciliari per altri 4. I militari del Comando provinciale di Catania sono stati supportati da quelli di Roma,Napoli, Palermo e dal Gruppo Aeronavale di Messina.Contestato il traffico di droga, con le aggravanti di aver agevolato la famiglia Santapaola-Ercolano e di detenere armi. L'indagine 'Shoes' ha fatto luce su clan catanesi riforniti da formazioni criminali campane,albanesi,calabresi,laziali.

È in corso il sequestro di un'attività imprenditoriale e di due immobili. Arrestati in flagranza sei corrieri di droga e il sequestro di 4 chili di cocaina, 52 chili di marijuana e 25 chili di hashish.