Siracusa, Festa del Patrocinio di Santa Lucia: il simulacro in una piazza Duomo deserta

Oggi la chiesa siracusana ha celebrato la festa del Patrocinio di Santa Lucia, meglio nota come Santa Lucia delle Quaglie.

Una festa come mai era stata celebrata prima: in una piazza Duomo, deserta, erano presenti sono le istituzioni e i rappresentanti della Chiesa.

Al momento dell'uscita del simulacro sul sagrato, la richiesta di benedizione e di aiuto per tutti in questo difficile momento determinato dalla pandemia che l'arcivescovo mons. Salvatore Pappalardo, ha rivolto alla Santa Patrona, alla quale è seguita il lancio simbolico di una colomba.