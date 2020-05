Floridia, ustionato da un ritorno di fiamma del barbecue: in elisoccorso al Cannizzaro

E' stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania per le ustioni riportate su gran parte del corpo.

Si tratta di un uomo di Floridia, raggiunto da un ritorno di fiamma, mentre stava accendendo il barbecue nella tarda mattinata di oggi.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al centro ustionati di Catania.