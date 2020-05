Francofonte, preparava una serra per coltivare marijuana: denunciato

Un 23enne di Francofonte è stato denunciato dai Carabinieri, poiché sorpreso ad allestire una serra per la coltivazione di piante di marijuana.

I militari, durante un servizio di controllo serale, transitando in centro, hanno notato una luce provenire da un garage e hanno sorpreso l’uomo in compagnia di un 53enne.

Hanno effettuato una perquisizione nel locale, scoprendo così una botola che dava accesso ad un vano sottostante, nel quale è stato rinvenuto tutto il necessario per allestire una serra indoor con sistema di irrigazione, impianto elettrico, vasi, terriccio ed una confezione sigillata di semi di canapa indiana risultata acquistata via internet. I Carabinieri,inoltre, hanno accertato che il locale era allacciato abusivamente alla corrente elettrica.

Il 23enne, pertanto, è stato denunciato anche per il furto dell’energia elettrica. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Il 53enne è stato invece sanzionato per la violazione delle disposizioni ministeriali sul contenimento della pandemia.