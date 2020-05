Palazzolo Acreide, sanzionati in 4 di ritorno da una battuta di pesca alla diga di Giarratana

Ancora numerose le sanzioni in provincia di Siracusa a chi viene sorpreso a circolare in violazione delle norme i contenimento sanitario.

In particolare a Palazzolo Acreide sono stati controllati e sanzionati in 4. Questi, a bordo di un’autovettura, stavano facendo rientro ale rispettive abitazione,, dopo aver effettuato una battuta di pesca nel bacino artificiale che forma il lago di Santa Rosalia, meglio noto come “diga di Giarratana”.

Altre sanzioni sono state elevate a Siracusa, Cassibile, Floridia, Carlentini, Villasmundo, Sortino, Augusta, Rosolini, Palazzolo Acreide, Avola e Noto.