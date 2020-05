Siracusa, raccolta rifiuti: da domani in vigore orario estivo nelle zone balneari

Da domani, lunedì 4 maggio, in vigore l’orario estivo per la raccolta dei rifiuti nelle zone balneari: verrà effettuata dalle 22 alle 4, mentre l’esposizione dell'immondizia dovrà essere effettuata dalle 19 alle 22.

Continua intanto la rimozione dei cassonetti stradali nel quartiere Grottasanta e nelle zone confinanti.

L'attività proseguirà nelle prossime settimane secondo un preciso calendario e contestualmente continuerà la consegna dei carrellati, a tutti i condomìni che hanno presentato richiesta.

Dopo il ritiro dei cassonetti in via Filisto, viale Zecchino, via dei Servi di Maria, via Tucidide e viale Akradina, dalla prossima settimana si procederà in: via Alcibiade, via Temistocle, via dell’Addolorata, via e largo dei Servi di Maria, via De Caprio, via Grottasanta, via Suor Maria Zangara, via Basilicata, via Corsica, via Sicilia, via Lazio, via viale Tunisi, via Algeri (due step), via Vincenzo Boscarino, via Gaetano Barresi, largo Luciano Russo, via Don Luigi Sturzo, via Luigi Cassa, via Salvatore Nanna, via Bordone, via Luciano Patania, via Achille Adorno, via Italia 103 (due step).

Man mano che sono stati ritirati i cassonetti stradali, è iniziata gradualmente la raccolta porta a porta. I giorni di conferimento per tipologia di rifiuti sono gli stessi di tutta la città: lunedì, mercoledì e venerdì viene ritirata la frazione organica; martedì, plastica e alluminio; giovedì, indifferenziata; sabato, carta, cartone e vetro.