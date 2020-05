Arriva in Sicilia la protesta delle "mascherine tricolori", a Siracusa manifestazione in piazza Ernesto Cosenza

Palermo, Catania e Siracusa sono state teatro ieri delle manifestazioni d protesta delle "mascherine tricolori".

Mascherina indossata, a distanza l'uno dall'altro, ma fermamente convinti a portare avanti la loro protesta contro il governo.

I manifestanti si sono trovati in piazza Sant'Oliva a Palermo, piazza Galatea a Catania e piazza Ernesto Cosenza a Siracusa.

Nelle prime due città dove la Digos ha intimato di sciogliere gli assembramenti vietati dal Dpcm varato da Conte.

"Nel pieno rispetto delle distanze e con la ferma volontà di non mettere a rischio la salute di nessuno - si legge nei volantini distribuiti - siamo qui oggi per compiere un atto di libertà. Ci avete portato ad una dittatura sanitaria che sembra uscita da un film di fantascienza. Dove sono le misure a sostegno dell’economia? - chiedono le Mascherine Tricolori - sul piatto ci sono solo nuovi debiti! Debiti che l’Italia avrà con l’Europa una volta attivato il Mes. Debiti per le imprese, alle quali è stato “gentilmente concesso” di chiedere soldi in prestito alle banche. Niente stop alle tasse, niente soldi a fondo perduto. Solo altri debiti!

Noi combatteremo per difendere il futuro dell’Italia. La parola deve tornare al popolo, non siamo noi gli untori! - concludono - Nonostante la repressione e i divieti, noi manifesteremo. E’ un nostro diritto, ma soprattutto è un nostro dovere. Ribellarsi oggi significa amare la nostra Nazione".