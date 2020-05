Siracusa, disinnescato dagli artificieri l'ordigno in via Pietro Novelli: allarme rientrato. VIDEO

Poco prima dell'una è rientrato l'allarme bomba scattato intorno alle 22,30 in via Pietro Novelli, a Siracusa. Per oltre due ore la strada è stata chiusa, sul posto Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco. Nel frattempo era stata fatta arrivare un'ambulanza a supporto dell'operazione. Le forze dell'ordine hanno chiuso la strada ed evitato che chiunque potesse avvicinarsi. Anche le persone accorse sui balconi sono state fatte rientrare in casa. L'allarme è scattato intorno alle 22,30 quando in zona è stato avvertito un botto. Sul posto è arrivata la Polizia e ha trovato sul parabrezza di un'auto, regolarmente parcheggiata, una scatola con all'interno l'ordigno rudimentale. La piccola deflagrazione aveva danneggiato il parabrezza. Sono stati allertati gli artificieri, che, giunti sul posto, hanno disinnescato l'ordigno. Se la bomba fosse esplosa per come era stata confezionata, avrebbe potuto causare danni ben più seri.

Avviate le indagini del caso per identificare gli autori di quella che sembra avere tutti i connotati di un'intimidazione.