Siracusa, ordigno rudimentale in via Pietro Novelli: strada chiusa in attesa degli artificieri

Un ordigno rudimentale in via Pietro Novelli a Siracusa.

Pochissime le notizie che sono trapelate sino a questo momento. Pare che l'ordigno sia stato piazzato su un'auto.

Alle 23 è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati Polizia, Carabinieri e vigili del fuoco in attesa degli artificieri. La strada è stata chiusa. A nessuno è consentito avvicinarsi.

Per sicurezza sono stati fatti rientrare in casa tutti coloro che si erano riversati sui balconi.

IN AGGIORNAMENTO