Siracusa, riparte la raccolta delle Utenze non domestiche: il servizio anche nelle contrade marine

Riparte da lunedì 4 maggio il servizio di raccolta su prenotazione delle Utenze non domestiche nel Comune di Siracusa. A darne notizia è la ditta Tekra che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

La prenotazione dovrà essere effettuata via mail scrivendo a ambiente@comune.siracusa.it. Il servizio a chiamata riguarderà solo la pulizia straordinaria di riavvio attività.

Tekra comunica inoltre che in zona Contrade Marine a partire dal servizio di lunedì 4 maggio la raccolta verrà effettuata dalle ore 22.00 alle ore 04.00. L'esposizione dei rifiuti dovrà quindi avvenire, già dalla giornata di domenica 3 maggio, dalle ore 19.00 alle ore 22.00.