Siracusa, pesca sportiva con natante da diporto nella Baia di Santa Panagia: sanzioni

Controlli in mare, nella giornata di ieri, messi in atto da Capitaneria di Porto e Carabinieri. A seguito di una segnalazione, è stato intercettato, un natante da diporto di 5 metri, tipo gozzo, a circa 30 metri dalla costa, con a bordo 4 persone intente a salpare le reti, verosimilmente calate la sera prima.

I quattro sono stati invitati a rientrare nella Baia di Santa Panagia, presso il Porto Rifugio, dove sono stati effettuati i controlli documentali di rito in collaborazione con i Carabinieri.

Al termine dell’operazione i contravventori sono stati sanzionati per aver esercitato la pesca sportiva con natante da diporto all'interno della Baia di Santa Panagia, zona interdetta alla pesca e alla navigazione da diporto, e per non aver rispettato le vigenti disposizioni di legge in materia di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Inoltre, i Carabinieri hanno sequestrato la rete da posta di circa 200 metri, utilizzata per effettuare pesca di frodo.