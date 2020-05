Lentini, riaperto il Mercato del contadino: obbligatoria mascherina e distanze

Riaperto, da questa mattina, il Mercato del contadino, in Largo Barcellona, a Lentini.

Per farvi accesso è necessario l'utilizzo della mascherina, e la distanza di sicurezza tra le persone che vi si recano per acquistare generi alimentari.

"Un piccolo segnale di normalità che serve alla nostra comunità. Giovedì riapriremo, alle stesse condizioni di sicurezza e distanza, la parte alimentare del mercato settimanale" - commenta il sindaco Saverio Bosco