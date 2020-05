Siracusa, sirene accese della Capitaneria di Porto in segno di solidarietà ai lavoratori del mare. VIDEO

Hanno suonato al'unisono, ieri, alle 12, presso il pontile della Sezione distacca di Santa Panagia, le sirene delle motovedette della Capitaneria di Porto di Siracusa per celebrare il 1 Maggio e l'impegno dei lavoratori del mare, che in tempo di pandemia continuano a lavorare per fare in modo che merci e materiali per le industrie giungano a destinazione.

"A tutti loro che trascorrono la propria vita lontano dagli affetti, in questi giorni così difficili, va il nostro pensiero, la nostra vicinanza" - ha detto il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, il quale ha voluto esprimere la solidarietà di tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera agli equipaggi delle navi mercantili che, soprattutto in questo difficile periodo, sono costretti a lunghe permanenze a bordo.