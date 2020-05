Siracusa, Granata su tendopoli a Cassibile: "Ci aspettiamo una iniziativa forte anche da sindacato e Prefettura"

"La tendopoli di Cassibile rappresenta oggettivamente un oltraggio sia al decoro dei luoghi sia per le stesse persone che la popolano". Così l'assessore comunale Fabio Granata, interviene nel dibattito sulla sicurezza dei lavoratori migranti impegnati in campagna come braccianti.

Dopo l'annuncio dei fondi regionali, e il servizio di ieri sera su La7, Granata dichiara: "Non è più sostenibile che per garantire la manodopera a prezzi stracciati agli imprenditori agricoli locali, si possa ancora tollerare tutto questo, con gli inevitabili conflitti sociali che ne conseguono. Si “traccino” i luoghi dove questi uomini e donne lavorano i campi e si costringano gli imprenditori ad allestire alloggi dignitosi all’interno degli stessi terreni, verificando la regolarità dei braccianti ma anche le condizioni salariali

"Ci aspettiamo una iniziativa forte anche da parte del Sindacato e della Prefettura. - conclude - Apriamo una fase nuova di trasparenza anche in questo settore: se non ora quando?".