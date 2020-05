Siracusa, 750mila euro per la tendopoli di Cassibile: Buccheri "Soldi nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini"

"Non poteva esserci giornata migliore della Festa dei lavoratori e dell'anniversario della strage di Portella della ginestra per approvare un emendamento in favore della tendopoli di Cassibile da parte dell'Assemblea regionale siciliana" - dice l'assessore all'Igiene urbana, Andrea Buccheri, su stanziamento da 750 mila euro deciso ieri a Palazzo del normanni in sede di legge di bilancio 2020. L'emendamento è stato presentato da Claudio Fava.

“Era giunto il momento – prosegue l'assessore Buccheri – che ci si facesse carico di rendere più vivibile la vergognosa baraccopoli, non solo nell'interesse dei lavoratori stagionali ma anche della comunità di Cassibile che li accoglie. Ringrazio a nome dell'amministrazione comunale l'onorevole Claudio Fava, promotore, sostenitore e firmatario dell'emendamento, e tutte quelle forze politiche che lo hanno ritenuto meritevole di approvazione“.