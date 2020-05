Siracusa e provincia, contenimento sanitario: in 7 sorpresi a giocare a pallone in piazza, sanzioni

Fioccano le sanzioni dei Carabinieri elevate a Siracusa, Cassibile, Carlentini, Rosolini, Buscemi, Portopalo di Capo Passero, Noto, Avola, Augusta e Floridia, nell'ambito dei controlli per il rispetto sanitario necessario per far fronte all'emergenza Coronavirus.

In particolare, in tre sono stati sanzionati mentre pescavano tra Avola e Noto; a Cassibile, è stato sanzionato un uomo sorpreso per le vie cittadine in sella alla sua mountain bike; a Floridia sanzionato un giovane proveniente da un comune limitrofo senza un motivo valido.

A Noto sono state elevate 20 sanzioni. Addirittura in 7 sono stati sorpresi e sanzionati mentre giocavano a pallone in una piazzetta.