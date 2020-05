Siracusa, a bordo dell'auto con oltre 1 chilo di droga: arrestati in 4

Sono stati fermati ad un posto di blocco dei Carabinieri e, a seguito di perquisizione delle due auto sulla quali viaggiavano, sono stati trovati in possesso di 1 chili e 100 grammi di marijuana, più la somma di 400 euro, ritenuta frutto dell'attività di spaccio, e per tale motivo sequestrata insieme alla sostanza stupefacente.

La scoperta dei militari durante i controlli anti contagio Coronavirus. A finire in manette per detenzione illecita di sostanza stupefacente, 4 catanesi di cui 3 uomini (Salvatore Litteri, 36 anni, panettiere, Mario Castelli. 63 anni, disoccupato, Salvatore Messina, 23 anni, disoccupato) ed una donna, B.G., disoccupata.

I 4 soggetti sono stati tradotti in regime di arresti domiciliari