Siracusa, Fase 2: il nuovo modulo di autocertificazione

Autocertificazione, per la fase 2 servirà ancora il modulo per giustificare gli spostamenti da casa. Da lunedì prossimo 4 maggio bisognerà ancora circolare con il modulo opportunamente scaricato e modificato, aggiornandolo in base al decreto del premier Giuseppe Conte del 30 aprile scorso.

Probabilmente sarà possibile aggiornare quello vecchio. In allegato il vecchio modello con gli aggiornamenti

Ma sarà Palazzo Chigi che dovrà confermare che le correzioni sul vecchio modulo sono valide.