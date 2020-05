Siracusa, buoni spesa: il MeetUp chiede trasparenza su modalità di erogazione

Maggiore chiarezza su erogazione dei buoni spesa del Comune di Siracusa. A chiederla il MeetUp di Siracusa che chiede di sapere quanti sono i beneficiari, quali verifiche siano state condotte per evitare duplicazioni o soprusi.

Poi, il movimento propone al Comune di attivare buoni da spendere anche in farmacia e per l'acquisto di prodotti di prima necessità per neonati o per celiaci che non sono facilmente reperibili nei supermercati.

"I 400 milioni stanziati a fine marzo dal governo per i Buoni Spesa sono ad oggi l’unico, vero aiuto economico arrivato materialmente nelle tasche dei cittadini più in difficoltà. Una misura che ha dimostrato la sua efficacia e rapidità. Le risorse necessarie sono state inviate per tempo ai Comuni che in queste settimane stanno provvedendo alla loro distribuzione" - dice il parlamentare Paolo Ficara (M5s)

Il deputato regionale Stefano Zito, intanto, mostra tutta la sua delusione per la lentezza manifestata invece da Palermo. “Nonostante a fine marzo il governatore Musumeci avesse annunciato 100 milioni per contrastare la povertà, al momento non si è vista che una piccolissima parte di quanto promesso"