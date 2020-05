Palazzolo Acreide, Fase 2: spazi pubblici gratis per bar e ristoranti

"Palazzolo Acreide si trasformerà in un bar ristorante a cielo aperto". Così il sindaco, Salvo Gallo, annuncia sui social la strategia del Comune per affrontare la fase 2 del Coronavirus. Per rilanciare l'economia locale: "Saranno concessi a ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie molti spazi pubblici di proprietà del Comune. Gratis e per l’intera stagione" - scrive Gallo sui social