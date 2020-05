Siracusa, Vinciullo-Palestro: "Insopportabile la disposizione di trasferire a Catania tutti i malati assistiti dal 118"

"L'Ospedale Cannizzaro di Catania ha deciso, bontà sua, di accogliere a Catania tutti i malati che verranno assistiti e soccorsi dalle ambulanze del 118, con la altrettanto conseguente assenza per almeno tre ore di un’ambulanza medicalizzata dalla nostra provincia". A dirlo sono Vincenzo Vinciullo, ex deputato della Regione siciliana, e Alberto Palestro, ex consigliere comunale.

"Ma fino a quando dobbiamo sopportare la chiusura della Medicina Generale, della Geriatria e della U.O.S. Stroke Unit nella nostra provincia? - dicono i due - Basta ricordare che chi viene colpito da ictus deve essere assistito immediatamente, quindi i tempi di percorrenza per giungere a Catania potrebbero compromettere per sempre la sua futura ripresa".

"Invitiamo quindi, con l’urgenza del caso, l’Azienda Sanitaria 8 ad attivare da subito almeno l’Unità Operativa Semplice Stroke Unit" - concludono i due