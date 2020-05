Siracusa, domani flash-mob #graziefamiglie: un applauso dai balconi a chi ha rispettato in contenimento sanitario

Un grande applauso dai balconi a noi stessi: a genitori, bambini e nonni che, nel rispetto del contenimento sanitario, hanno dato un contributo decisivo al bene comune.

È il flash-mob nazionale #graziefamiglie, lanciato dal Forum delle associazioni familiari e a cui aderisce anche il Forum provinciale di Siracusa, presieduto da Salvo Sorbello, in programma domani, domenica 3 maggio, alle ore 18.

Si tratta di un’occasione, per i nuclei familiari italiani, per ‘dirsi’ grazie e lanciare nel contempo un segnale anche alla nostra regione: nella ‘fase 2’ bambini, mamme, papà, nonni meritano a pieno titolo di essere protagonisti della narrazione e delle misure economiche e sociali.

L’appuntamento del pomeriggio di domenica 3 maggio vedrà le persone affacciate da balconi, finestre e terrazze di città e borghi della nostra regione, consapevoli che le restrizioni e i problemi non sono finiti, ma che senza il grande cuore delle famiglie, la nostra provincia e l’Italia tutta avrebbero avuto molte più difficoltà.