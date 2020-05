1 Maggio, Concerto ai tempi Covid: Gianna Nannini dai tetti di Milano

Sulla Terrazza Martini che domina Milano, alle luci del tramonto, Gianna Nannini si è esibita per il Concertone del Primo Maggio, edizione speciale senza piazza, ma con la conduzione di Ambra Angiolini dal Teatro delle Vittorie ed esibizioni dall'Auditorium Parco della Musica e da altri luoghi d'Italia.

La rocker senese, in un'atmosfera allo stesso tempo magica e nostalgica, ha cantato al pianoforte Notti senza cuore, Donne in amore e Sei nell'anima. Alla fine della sua esibizione si è alzata e guardando la città sotto i suoi occhi si è stretta in un abbraccio solitario.