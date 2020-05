Due delfini fanno capolino nel mare di Siracusa mentre la città è in quarantena. VIDEO

Siracusa sullo sfondo in tutta la sua bellezza e in mare, una mare invitante e tranquillo, un paio di delfini attirano l'attenzione di una barca di pescatori.

Sono tranquilli, sembrano giocare, incuranti della barca poco distante. E questa visione rincuora in un momento in cui la pandemia del coronavirus tiene tutti in casa, lontani da questo meraviglioso mare.

"Quando la natura ritrova i suoi spazi - commenta il sindaco Francesco Italia, che ha pubblicato il video sul suo profilo - ritorna a meravigliarci".