Finanziaria all'Ars, contributo 6 milioni a tutti i capoluoghi di provincia

Esteso a tutti i capoluoghi di Provincia siciliani e non solo alle città Metropolitane, il contributo di 6 milioni di euro.

Lo prevede un emendamento del M5S alla riscrittura governativa dell’articolo 9 della Finanziaria.

"Questo in quanto - hanno affermato i deputati 5 stelle in aula - tutti i capoluoghi di provincia stanno soffrendo i contraccolpi della Pandemia e non solo le città maggiori".