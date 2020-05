Siracusa, a fuoco chiosco di via Riviera Dioniso il Grande

Danneggiao da un incendio, divampato nella tarda mattinata di oggi, il chiosco che si trova in via Riviera Dionisio il Grande, a Siracusa.

Sul posto i vigili del fuoco per domare il rogo dal quale si è sprigionato un denso fumo nero, visibile a distanza.

Indagini avviate dalla Squadra Mobile, che, utilizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, dovranno stabilire se si è trattato di un incendio di matrice dolosa e identificare, in questo caso gli autori.