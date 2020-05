Siracusa, domani il Reliquiario delle Lacrime della Madonna in Cattedrale per il Patrocinio di Santa Lucia

Domani, 2 Maggio, alle ore 17.15, l’Arcivescovo reciterà il Santo Rosario nella Cappella di Santa Lucia, alla presenza del Reliquiario delle Lacrime della Madonnina e del Simulacro di Santa Lucia, in occasione della Festa del Patrocinio che quest’anno sarà celebrato in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi di Siracusa. L’Arcidiocesi di Siracusa, ancora una volta, si affida all’intercessione delle due Donne Sante più rappresentative: Maria e Lucia.

Partecipe della gioia per la nomina di Mons. Alessandro Damiano, già vicario generale della diocesi di Trapani, ad Arcivescovo coadiutore dell’Arcidiocesi di Agrigento, affidiamo il Suo ministero pastorale alla protezione della Vergine delle Lacrime.

Il Santuario della Madonna delle Lacrime, in attesa delle nuove disposizioni, continua ad elevare la preghiera a sostegno dei tanti uomini e donne colpiti dalla pandemia, dal lutto, dalla perdita del lavoro, privati della serenità emotiva, con la celebrazione in streaming e attraverso l’emittente Radio Maria.

Sabato 2 Maggio ore 7.50: Santo Rosario e Lodi Mattutine, diretta Radio Maria

Martedì 5 Maggio ore 16.40: Santo Rosario – Vespri – S. Messa, diretta Radio Maria

Giovedì 7 Maggio ore 16.40: Santo Rosario – Vespri – S. Messa, diretta Radio Maria

Domenica10 Maggio ore 10.30: Santo Rosario – Vespri – S. Messa, diretta Radio Maria

Domenica 17 Maggio ore 8.00: Santo Rosario – Vespri – S. Messa, diretta Radio Maria

Infine, ieri, 30 aprile 2020, durante la consueta preghiera delle ore 12, in diretta dalla Basilica di San Pietro, alla vigilia del mese mariano di maggio, anche il Cardinale Angelo Comastri - Vicario del Papa per la Città del Vaticano - venerando l'immagine del fotogramma del Pianto della Madonna delle Lacrime, annunciando il Secondo Mistero Luminoso di "Maria alle nozze di Cana", ha pregato per la famiglia.