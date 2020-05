Palazzolo Acreide, una via per Calogero Rizzuto: scoperta la targa

Palazzolo Acreide da oggi avrà una via dedicata a Calogero Rizzuto, primo direttore del Parco di Siracusa e prima vittima del Coronavirus nella provincia di Siracusa. Non a caso la via a lui dedicata è quella che porta dritto dritto all'antico Teatro in pietra, materiale di cui è fatta la stessa targa.

Questa mattina a scoperchiare la targa, avvolta nella bandiera della Sicilia, c'era il figlio, Audenzio Rizzuto e il sindaco Salvo Gallo.

"Calogero era un amico della cultura, dell'arte e del nostro patrimonio archeologico - ha detto il primo cittadino - Calogero ha fatto tanto per la Sicilia, combattendo anche con le barriere burocratiche e ha fatto tanto per valorizzare i luoghi di cultura".