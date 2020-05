Siracusa e provincia, 1 maggio e fase 2: intensificati i controlli sul territorio

E' stato rafforzato il controllo sul territorio della Polizia di Stato, e in sinergia con tutte le Forze dell'Ordine, in occasione del primo maggio e dell'avvio della seconda fase prevista per giorno 4.

Capillari controlli in tutta la provincia sono stati predisposti dal Questore, dottoressa Gabriella Ioppolo, a seguito di una riunione con il Prefetto.

In particolare, gli Agenti saranno presenti nelle aree extraurbane, nelle zone balneari, sulle spiagge e nelle località montane e collinari del territorio aretuseo, per fare rispettare il contenimento sanitario.

Proprio ieri, a Lentini, è stato sanzionato un giovane perché fuori dal proprio domicilio senza un giustificato motivo.