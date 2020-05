Avola, nascondeva nella cucina di casa una pistola e marijuana: arrestato 22enne. IL VIDEO

Nascondeva in casa armi clandestine e sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Per tale motivo, la Polizia di Stato di Avola ha arrestato, in flagranza di reato, Corrado Munafò, avolese di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Gli agenti, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto in casa del giovane una pistola a salve marca Bruni 84 riproducente una Beretta calibro 9 corto, alterata con inserimento di canna dotata di filetttura per dispositivo silenziatore. L’arma, evidente frutto di alterazione “clandestina”, era contenuta all’interno di involucro termosaldato, occultata nei pensili della cucina ed era pronta all’uso rifornita con caricatore bifilare con 5 cartucce calibro 9.

Inoltre, è stata rinvenuta una grossa busta plastica contenente 5 grammi di marijuana, probabile rimanenza di un più cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente.

Arma e droga sono stati sequestrati per compiervi successivi accertamenti. L'uomo tradotto ai domiciliari