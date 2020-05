La cantante Elisa augura buon 1 Maggio a Siracusa: "Il popolo siculo è forte e ricco di valori". VIDEO

"Spesso sono stata in Sicilia ed è sempre stata una festa, speriamo che sarà sempre così. Buon 1 Maggio Siracusa". Questo l'omaggio di Elisa, nota cantante e musicista alla città di Siracusa, pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco Francesco Italia.

Un omaggio bellissimo e senzafiltri da parte di Elisa, una delle più grandi voci italiane, a tutti i lavoratori siracusani e alla nostra meravigliosa terra, la Sicilia, nel giorno del primo Maggio 2020. - commenta Italia - Un invito semplice e sentito a ritrovare nel nostro Dna i valori di solidarietà, tenacia e resilienza per ripartire in uno scenario inedito per l’intera umanità. Grazie Elisa; Siracusa e la Sicilia non si arrendono. Ti aspettiamo presto per fare festa e cantare insieme a te la nostra voglia di vivere